Зеленський призначив першим заступником глави ОП Кислицю

Президент України Володимир Зеленський призначив першим заступником глави Офісу президента Сергія Кислицю.

Про це йдеться в указі №14/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.

Раніше Сергій Кислиця виконував обов’язки першого заступника міністра закордонних справ. Раніше він тривалий час працював постійним представником України при ООН.

Кислиця входив у переговорну групу України щодо врегулювання війни, яку в Україні розв’язала країна-агресор РФ. Як уже зазначав президент, він і далі братиме участь у переговорному процесі на новій посаді.

Масштабні кадрові зміни президент України Зеленський розпочав 2 січня, призначивши на посаду глави ГУР МО Олега Іващенка – керівника Служби зовнішньої розвідки України. Кирило Буланов очолив Офіс президента України. Міністру оборони Денисові Шмигалю президент запропонував стати керівником Міністерства енергетики, а його посаду в МО запропонував першому віцепрем’єр-міністру – міністру цифрової трансформації Михайлові Федорову.

Окрім того, Зеленський анонсував реформу Державного бюро розслідувань. Також Зеленський заявив, що продовжить кадрові зміни, зокрема щодо начальників обласних адміністрацій у п’яти областях.

