Росіяни атакували дронами авто енергетиків та машину поліції на Харківщині

На Харківщині окупанти атакували дронами службовий транспорт енергетиків та автомобіль поліції.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

4 січня, близько 13:30, у селі Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області відбувся обстріл з використанням FPV-дрона, внаслідок чого пошкоджено службове авто АТ «Харківобленерго». Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Також у неділю близько 10:40 у селі Грушівка внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА «Молнія» пошкоджено службовий автомобіль поліції.

Агентство Телевидения Новости