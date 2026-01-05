У Харкові тролейбуси №11 і 27 тимчасово змінили маршрути: що відомо

Рух тролейбусів на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської, припинений до 20:00 5 січня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням АТ «Харківобленерго» аварійних робіт.

У цей час тролейбуси №11 і 27 курсуватимуть від вул. Новий Побут до майдану Конституції: розворотне коло «Вул. Новий Побут» – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут».

На період змін у роботі тролейбусних маршрутів курсуватиме тимчасовий автобус від пр. Дзюби до ст. м. «Холодна гора» (через пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, вул. Дудинської).

Агентство Телевидения Новости