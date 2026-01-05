Другое
Євген Хмара тимчасово очолить СБУ замість Василя Малюка

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ стане начальник ЦСО «А» СБУ Євгеній Хмара.

Про це повідомляє УНІАН.

Після відставки Василь Малюк залишається в системі СБУ для координації асиметричних спецоперацій. Призначення Хмари пов’язане з акцентом на бойову роботу та масштабування досвіду ЦСО «А».

Євген Хмара – український військовослужбовець, генерал-майор СБУ, відомий як керівник елітного спецпідрозділу «Альфа».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з Василем Малюком, під час якої обговорив кандидатури на посаду нового голови СБУ.

Також президент зазначив, що провів розмову з Євгеном Хмарою та наголосив на важливості досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ.

