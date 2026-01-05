Другое
Сегодня 14:23
Просмотров: 64

На Харківщині перекривають тимчасову переправу автотранспорту через річку Сіверський Донець

Через річку Сіверський Донець буде перекрито тимчасову переправу автотранспорту в Ізюмі.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«6 січня 2025 року, орієнтовно з 9:00 до 14:00, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде повністю перекрито рух автотранспорту на тимчасовій переправі через річку Сіверський Донець по вулиці Харківській у місті Ізюм», – йдеться у повідомленні.

Об’їзд до центральної частини міста здійснюватиметься через такі вулиці: Героїв Чорнобильців, Наддонецьку, Закузнечну, Людмили Олександрової та вулицю Пам’яті й Стадіонну.

