Підрозділ поліції «Білий янгол» евакуює жителів прифронтових громад Харківщини

Спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» разом з волонтерами евакуюють жителів прифронтових громад на Харківщині.

Про це https://t.me/police_kh_region/47616повідомляє ГУНП в Харківській області.

З села Пристін Куп’янського району, яке розташоване менше ніж за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було евакуйовано трьох осіб, двоє з яких – люди похилого віку, ще одна жінка – маломобільна.

Крім того, поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» разом із волонтерською організацією «Троянда на руці» евакуювали подружжя з села Лісна Стінка Курилівської громади. 81-річного чоловіка та 78-річну жінку доставлено до доньки, що перебуває на безпечній території.

Також днями групою «Білий Янгол» спільно з благодійною організацією «Світ та Україна» проведено евакуацію трьох мешканців села Великий Бурлук.

Окрім цього, під час одного з евакуаційних виїздів спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» спільно з волонтерами «Троянда на руці», старостою Кіндрашівської територіальної громади та Координаційним гуманітарним центром на світанку здійснили евакуацію цивільних осіб з ділянки місцевості, яка перебуває під постійною загрозою атак FPV-дронів з боку противника.

Усіх евакуйованих доставлено до безпечного місця.

