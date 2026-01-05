Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова

Удари ворога по енергетичній інфраструктурі Харкова кваліфіковано як воєнний злочин.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вдень 5 січня збройні сили рф завдали ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури міста Харкова.

За попередніми даними, російська армія атакувала місто пʼятьма ракетами. Їх тип буде встановлено після проведення необхідних експертних досліджень.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости