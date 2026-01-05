Через удар росіян по Дніпру на дороги вилилося 300 тонн олії

Сьогодні внаслідок дронової атаки на завод американської компанії у Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн рослинної олії.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Телеграм.

«Внаслідок атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби», – розповів міський голова.

Він закликав слідкувати за офіційними ресурсами міськради, де інформуватимуть про рух громадського транспорту та перекриття доріг.

Філатов уточнив, що росіяни розбомбили власність США, оскільки завод належить агропромисловому гіганту «Бунге» зі штаб-квартирою у місті Сент-Луїс, штат Міссурі.

