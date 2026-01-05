Що відбудували та реконструювали у Харкові протягом 2025 року

Станом на кінець 2025 року в Харкові було відновлено або перебувало на завершальному етапі капітального ремонту понад 160 багатоквартирних житлових будинків. Паралельно реалізовувалися проєкти модернізації, зокрема облаштування пандусів, заміна ліфтового обладнання та оновлення інженерних мереж.

Про це повідомляє міськрада.

Окрему увагу було приділено термомодернізації – утепленню фасадів і покрівель, заміні вікон тощо.

Крім того, у 2025 році було завершене будівництво п’яти підземних протирадіаційних укриттів у закладах загальної середньої освіти, ще два об’єкти перебувають у процесі будівництва. Також виконано капітальний ремонт укриттів у двох закладах освіти та двох закладах охорони здоров’я.

«Важливим напрямом роботи стала підготовка проєктів для залучення державного та міжнародного фінансування. У державній електронній системі DREAM департамент створив понад 40 проєктів, зокрема з відновлення житлових будинків і будівництва підземних освітніх просторів. Усі вони пройшли галузеву та експертну оцінку й мають перспективу подальшого фінансування», – зазначають у Департаменті з благоустрою.

Крім того, упродовж року продовжувалася робота з проєктами попередньої версії системи: створено ще 16, а їх загальна кількість сягнула 140.

Результатом системної роботи стало фактичне залучення коштів: чотири освітні проєкти отримали фінансування з державного бюджету за програмами Міністерства освіти й науки України, ще 20 проєктів було профінансовано за рахунок державної субвенції на аварійно-відновлювальні роботи житлового фонду.

У 2026 році департамент продовжить реалізацію поточних проєктів, зокрема з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, а також зосередиться на впровадженні нових ініціатив. Серед основних – будівництво підземного дитсадка.

Агентство Телевидения Новости