На Харківщині окупанти атакують в районах шести населених пунктів: ЗСУ відбили вісім штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 січня. Розпочалася 1413 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

