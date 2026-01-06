На війні загинув прикордонник із Харківщини

30 грудня 2025 року поблизу села Басово на Харківщині загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України Євгеній Кривчач. Він проходив службу у званні старшого солдата та вступив до лав прикордонників у березні 2025 року.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Євгеній Кривчач народився 14 лютого 1987 року. Закінчив Золочівську школу № 1 на відмінно, згодом – Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, де здобув фах землевпорядника. Після навчання працював за спеціальністю в земельно-кадастровому бюро селищної ради та в місті Харків. Був одружений, у родині народився син.

У березні 2025 року Євгеній Кривчач вступив до лав Державної прикордонної служби України та проходив службу у званні старшого солдата.

Загинув Євгеній Кривчач 30 грудня 2025 року поблизу села Басово під час захисту кордонів на території Золочівської громади. У військового залишилася мати, дружина та дев’ятирічний син.

