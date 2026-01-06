Ракетний удар по Харкову: пошкоджено енергооб’єкт, постраждали двоє людей

Протягом доби ударів зазнали Харків та чотири населені пункти Харківської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару п’яти ракет по Немишлянському району Харкова постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка. Пошкоджено енергетичний об’єкт та багатоквартирний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки в селищі Великий Бурлук.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували п’ять ракет РСЗВ, один БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молнія» та чотири БпЛА, тип яких встановлюється.

