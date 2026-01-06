У Харкові внаслідок ракетного удару постраждав чоловік: дані поліції

Минулої доби війська рф били по Харкову та населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Проти мирного населення окупанти застосували ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вдень російські війська вдарили ракетами по Харкову. За медичною допомогою звернувся 58-річний працівник підприємства, яке розташоване неподалік місця удару.

Російськими обстрілами у селищі Великий Бурлук зруйновано будинок.

Також БпЛА атакували Старосалтівську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости