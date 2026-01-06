Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 68

На Харківщині одночасно з погодинними графіками діють аварійні відключення світла

На Харківщині одночасно з погодинними графіками діють аварійні відключення світла

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадують, що через удари рф по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

За даними Укренерго, вночі 6 січня росіяни завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зранку є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 