Патрульна поліція спростувала інформацію про введення системи штрафних балів

В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Як заявили в патрульній поліції України, це не відповідає дійсності.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції в патрульній поліції України Олексій Білошицький.

Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду закордонних країн.

Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені.

