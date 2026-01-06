Сегодня 11:36
Патрульна поліція спростувала інформацію про введення системи штрафних балів
В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Як заявили в патрульній поліції України, це не відповідає дійсності.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції в патрульній поліції України Олексій Білошицький.
Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду закордонних країн.
Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені.