На Харківщині нацгвардійці знищили особовий склад та укриття окупантів (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці НГУ завдали уражень противнику поблизу українських позицій.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Підрозділи 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» відпрацювали по окупантах на підступах до українських позицій. Ураження противника здійснювалося в лісопосадках, на переправах та в лісовій місцевості із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Оператори дронів діяли за відпрацьованим алгоритмом: виявлення цілі, доповідь, нанесення ураження та перевірка результату. Під час виконання завдань в лісопосадці було знищено поодинокого військовослужбовця росармії, який залишився останнім у своїй штурмовій групі.

Також зафіксовано знищення двох схованок окупантів.

Агентство Телевидения Новости