Блекаут у Берліні: українські мігранти відкрили для німців Пункт незламності

В одному з районів Берліна четвертий день триває блекаут, який стався пошкодження кабелів на електростанції. На тлі відключення електроенергії українські мігранти відкрили пункт, де можна зігрітися та зарядити техніку.

Про це пише Радіо Свобода.

Блекаут в берлінському районі Штегліц-Целендорф розпочався 3 січня. Про причетність до підпалу ліній електропередач заявила ліворадикальна група. Люди освітлюють домівки свічками, сплять під декількома ковдрами. Хтось переїхав до знайомих, друзів або в аварійні пункти.

Українсько-німецький центр, який створили мігранти з України, організував для німців пункт незламності, де можна зігрітися, випити гарячого чай та зарядити техніку.

Як заявили в електромережі столиці Німеччини, ремонтні роботи триватимуть до 8 січня.

Як повідомляло видання Tagesspiegel, 4 січня ліворадикальна група «Вулкан» опублікувала лист-зізнання, у якому заявила про свою причетність до підпалу кабелів на електростанції в Берліні. Група описала свій вчинок як «дію в інтересах суспільства», заявивши, що підпал був спрямований проти «жадібності до енергії» та впливу технологічних компаній, який зростає. Слідчі схиляються до думки, що оприлюднений лист – правдивий.

Без електрики та опалення залишилося близько 45 тисяч домогосподарств і 2,2 тисячі комерційних об’єктів.

