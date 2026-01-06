12 нових пікапів отримали рятувальники територіальних громад

Рятувальники територіальних громад отримали 12 нових пікапів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Передали 12 нових пікапів офіцерам-рятувальникам територіальних громад», – зазначив Синєгубов.

Спеціалізований транспорт отримали підрозділи громад Куп’янського, Чугуївського, Берестинського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів.

Зазначається, що техніка підсилить підрозділи та допоможе оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації.

За словами Синєгубова, «спільно з начальником Головного управління ДСНС України в Харківській області Артемом Астаховим вручили відзнаки Президента України «За оборону України» 42 надзвичайникам».

Агентство Телевидения Новости