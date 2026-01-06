ЗСУ уразили арсенал головного ракетно-артилерійського управління у росії

Уражено арсенал ГРАУ у Костромській області рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління мо рф у районі населеного пункту Нея (Костромська область, рф)», – йдеться у повідомленні.

На території об’єкта зафіксовано пожежу.

Масштаб збитків уточнюється.

За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення.

«100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС рф. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів», – доповіли військові.

За їх словами, ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.

