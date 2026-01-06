Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:42
Просмотров: 26

П’ять діб блукав у горах: прикордонники врятували чоловіка у Карпатах

П’ять діб блукав у горах: прикордонники врятували чоловіка у Карпатах

Прикордонники врятували дніпрянина, який п’ять діб блукав у горах.

Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловік сам звернувся на спецлінію поліції, повідомивши, що знесилений і не може пересуватися. Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники спільно з ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав на снігу серед лісового масиву.

Група реагування допомогла ослабленому спуститися з гори, доставила до підрозділу, надала їжу та можливість зігрітися. Згодом чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії. На нього складено адмінпротокол.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 