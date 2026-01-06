П’ять діб блукав у горах: прикордонники врятували чоловіка у Карпатах

Прикордонники врятували дніпрянина, який п’ять діб блукав у горах.

Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловік сам звернувся на спецлінію поліції, повідомивши, що знесилений і не може пересуватися. Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники спільно з ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав на снігу серед лісового масиву.

Група реагування допомогла ослабленому спуститися з гори, доставила до підрозділу, надала їжу та можливість зігрітися. Згодом чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії. На нього складено адмінпротокол.

Агентство Телевидения Новости