У Харкові провели 60 святкових заходів для дітей

З 3 грудня по 5 січня у Харкові відбулося 60 святкових заходів.

Про це повідомляє міськрада.

Програма була присвячена Дню Святого Миколая, Різдву та Новому року.

Загалом святкування охопили майже 15 тис. дітей. Зокрема, 11,5 тис. школярів відвідали виставу «Зелений велетень». Також для юних харків’ян організовували тематичні заходи з конкурсами, іграми та розвагами.

Крім того, учні та вихованці закладів освіти міста, зокрема діти пільгових категорій, отримали понад 90 тис. солодких подарунків.

Агентство Телевидения Новости