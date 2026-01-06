Бійка у місті Златопіль на Харківщині: поліція встановила усіх учасників події

За фактом бійки у місті Златопіль на Харківщині поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

4 січня 2026 року у соціальних мережах поліцейськими відділення поліції № 1 Лозівського РВП було виявлено відеозапис, на якому зафіксовано сутичку між групою молоді.

Правоохоронці провели перевірку та встановили усіх учасників події. Стан потерпілого хлопця наразі задовільний.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Призначена низка експертиз. Встановлюються усі обставини злочину.

