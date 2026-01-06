Терехов: на відновлення Харкова потрібно близько 10,5 млрд євро

Харків потребує щонайменше 10,5 млрд євро для відновлення до довоєнного стану.

Про це міський голова Ігор Терехов розказав сьогодні в ефірі національного телемарафону, повідомляє міськрада.

За його словами, серед великих українських міст Харків має найвищий ступінь руйнувань. Так, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено понад 12,5 тис. будівель, з яких 9,5 тис. – житлові.

«Багато зруйнованих будинків доведеться знести, щоб згодом на їхньому місці збудувати нові. Крім того, маємо значні пошкодження критичної інфраструктури – об’єктів генерації електроенергії, водо- та теплопостачання. За попередніми оцінками, на відновлення потрібно близько 10,5 млрд євро. Це величезні кошти», – наголосив мер.

За його словами, саме тому Харків потребує багатовекторного фінансування.

«Жоден бюджет українського міста, зокрема Харкова, не має таких можливостей. Тому ми потребуємо багатовекторного фінансування – залучення інвестицій, підтримки міжнародних партнерів, коштів державного бюджету і, безумовно, бюджету Харкова. Така структура фінансування дозволить після війни відбудувати житло, школи, дитсадки, лікарні та інші об’єкти, зруйновані ворогом», – зазначив Ігор Терехов.

Окремо як очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов звернув увагу на необхідність відновлення бізнесу, що також потребує значних фінансових вкладень. Він наголосив, що українські підприємці вже зараз потребують страхування воєнних ризиків, і це питання має бути врегульоване на державному рівні.

Агентство Телевидения Новости