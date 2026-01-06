Упродовж доби окупанти били дронами по Харківщині: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці зафіксували чергові ворожі атаки по Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 6 січня у селі Новомиколаївка Купʼянського району ворожий FPV-дрон вдарив поблизу приватного житлового будинку. Внаслідок атаки домоволодіння пошкоджено.

Крім того, вночі російська армія вкотре атакувала населені пункти безпілотними літальними апаратами, попередньо типу «Герань-2».

Внаслідок удару орієнтовно о 2:30 у селищі Великий Бурлук Купʼянського району пошкоджено будинок.

Також у селі Велика Бабка Чугуївського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення ферми.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости