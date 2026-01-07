Дощі та плюсова температура: якою буде погода на Харківщині 7 січня

У середу, 7 січня, у Харківській області очікується хмарна погода, з дощами протягом доби. Температура повітря вдень підвищиться до +5 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Сьогодні на Харківщині буде хмарно. Вдень прогнозують дощ по всій області. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вдень становитиме 0…+5 °C.

У Харкові вночі очікується невеликий дощ, вдень також дощитиме. Денна температура в місті складе +2…+4 °C.

