ДБР встановлює свідків аварії за участі судді у Харкові, внаслідок якої постраждали двоє дітей

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють свідків ДТП за участі судді, яка сталася у Харкові 18 грудня 2025 року близько 15:50 по вулиці Дудинській.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, суддя одного з районних судів Харківської області, керуючи автомобілем Hyundai Accent, збила двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Через аварію підлітки зазнали важких травм та були госпіталізовані.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 КК України.

«ТУ ДБР у м. Полтаві звертається до водіїв транспортних засобів, які в момент наїзду їхали поруч, особливо тих автомобілів, які зображені на фотографії, з проханням надати інформацію, що може сприяти слідству», – йдеться в повідомленні.

Тих, хто маю будь-яку інформацію щодо ДТП, слідчі просять звернутися до чергової частини ТУ ДБР у м. Полтаві за телефоном 0800-350-352 (1).

