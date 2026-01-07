Директор фірми привласнив майже 1,2 млн грн бюджетних коштів Харкова на неіснуючих теплопунктах

У Харкові товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір із комунальним підприємством Харківської міськради на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках та привласнив майже 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, директор ТОВ підписав документи про виконання робіт, хоча роботи взагалі не проводилися.

Після цього він переказав отримані бюджетні кошти на власний рахунок, оформлюючи перекази як «позику», щоб надати видимість законного походження.

Сума незаконно привласнених коштів територіальної громади Харкова становить майже 1,2 млн гривень.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова директору фірми повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації (відмиванні) майна (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

