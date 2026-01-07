В Ізраїлі автобус в’їхав у натовп: загинув підліток

У вівторок, 6 січня, під час мітингу ультраортодоксальних євреїв проти військового призову у Єрусалимі загинув підліток – у натовп в’їхав автобус.

Про це пише Reuters.

Автобус в’їхав у натовп ультраортодоксальних чоловіків на демонстрації, у якій брали участь тисячі людей. Ізраїльська поліція повідомила, що водія затримали та проводять розслідування.

Екстрені служби Magen David Adom повідомили, що 18-річний юнак, який опинився під автобусом, загинув на місці.

Дискусія щодо обов’язкової військової служби та осіб, звільнених від неї, давно спричиняє напруженість у глибоко розділеному ізраїльському суспільстві та протягом останнього року посилює політичний тиск на прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Студенти ультраортодоксальних семінарій тривалий час були звільнені від обов’язкової служби. Багато ізраїльтян критикують те, що вважають несправедливим тягарем, який несуть ті, хто служить. Опір ультраортодоксів службі в армії ґрунтується на їхньому сильному релігійному самовідчутті; релігійні лідери заявляють, що побоюються його послаблення через військову службу.

Питання військової служби стало центральною точкою напруження на тлі зростання військової активності. За останні два роки Ізраїль зафіксував найвищі за десятиліття втрати серед військових унаслідок конфліктів, пов’язаних із Сектором Гази, Ліваном, Сирією, Єменом та Іраном.





