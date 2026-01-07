Другое
Пожежа в офісному центрі Харкова: вогнеборці врятували вісім людей

На пожежі у Київському районі Харкова було врятовано вісім людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

7 січня об 11:34 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховій будівлі, що у провулку Театральному в Київському районі Харкова. Загоряння виникло в одному з офісних приміщень на 3-му поверсі.

Зазначається, що на момент прибуття перших підрозділів ДСНС площа пожежі склала близько 50 м кв. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В цих умовах вони оперативно провели розвідку та врятували 8 осіб.

О 12:01 вогонь вдалось локалізувати та о 12:50 — повністю ліквідувати. Причини виникнення загоряння встановлюються.

На місці події працювали близько 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

