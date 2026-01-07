Список російських пропагандистів поповнили Безруков і Циганова

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані ще 11 російських пропагандистів. Ідеться, зокрема, про актора Сергія Безрукова, співачку Вікторію Циганову, а також директора Ліги безпечного інтернету Катерину Мізуліну.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на ГУР.

ГУР у співпраці з Центром протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони в розділі Рупори Кремля на порталі War&Sanctions публікують дані щодо 11 російських публічних осіб – пропагандистів, які підтримали війну та захоплення українських територій.

Серед них Сергій Безруков – актор, режисер, кінопродюсер та співак, який входить до складу «агітаційних бригад», створених для виступів на тимчасово захоплених територіях України.

Вікторія Циганова – співачка, акторка та композиторка, виконавиця пісні Вагнер, що стала неофіційним гімном ПВК Вагнер, а також пісні Труба, присвяченої одній з операцій російської армії в Україні.

До списку увійшла й Катерина Мізуліна – член громадської палати рф, голова Ліги безпечного інтернету, що виступає за обмеження свободи слова в росії, активно захищає та просуває російські пропагандистські ідеологеми та дезінформацію щодо війни проти України.

Сьогодні розділ Рупори Кремля порталу War&Sanctions містить інформацію про 161 російського пропагандиста, який виправдовує агресію та воєнні злочини рф.

Агентство Телевидения Новости