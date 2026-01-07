У США збираються судити екіпаж захопленого танкера Marinera

Екіпаж танкера Bella 1, затриманого сьогодні американськими військовими в Атлантичному океані, ймовірно, відповідатиме перед судовими органами США за порушення американських санкцій.

Про це заявила на пресконференції прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє УНІАН.

Вона зауважила, що танкер «венесуельського тіньового флоту» транспортував підсанкційну нафту, а США під керівництвом Трампа «не збираються цього терпіти». Тож танкер затримали в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США.

«Це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і вони будуть доставлені до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно», – сказала Левітт.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі X повідомила, що екіпаж танкера Bella 1 протягом кількох тижнів намагався уникнути контролю з боку Берегової охорони США і навіть змінив прапор судна і намалював на корпусі нову назву – Marinera. Ноем назвала це «відчайдушною та невдалою спробою уникнути правосуддя».

«Злочинці світу попереджені. Ви можете тікати, але не можете сховатися. Ми ніколи не поступимося у нашій місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка», – додала чиновниця.

