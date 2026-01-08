Після повернення з полону в лікарні помер захисник із Харківщини

28 грудня 2025 року помер захисник із Харківщини Едуард Давидюк. Військовий із 2015 року воював на різних напрямках, у 2024-му потрапив у полон, а в травні 2025 року повернувся в Україну в межах обміну.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Едуард Давидюк народився 6 жовтня 1993 року в селі Світличне. Закінчив Золочівську школу №3, здобув фах тракториста в ПТУ. З 2015 року проходив військову службу на бойових напрямках, а з перших днів повномасштабної війни у 2022 році знову став на захист України у складі 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

18 жовтня 2024 року після обстрілу вогневої позиції поблизу села Золота Нива Волноваського району Донецької області військовослужбовець потрапив у полон. У травні 2025 року він був звільнений у межах чергового обміну та повернувся до України.

Після повернення військовий проходив лікування та реабілітацію, зокрема переніс хірургічну операцію. Через підірване здоров’я та виснаження організму 28 грудня 2025 року він помер у лікарні. Прощання із захисником відбулося 29 грудня.

