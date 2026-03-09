Пішов з життя директор КП «Ветеранський центр Харкова»

Директора комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» Максим Колмиков пішов з життя сьогодні, 9 березня.

Про це повідомляє міськрада.

«Максим Миколайович був не лише керівником, а й людиною, яка добре знала, через що проходять захисники та їхні родини. Саме тому він з великою відданістю працював для ветеранської спільноти Харкова, допомагаючи військовим і їхнім близьким знаходити підтримку, розуміння та необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним, близьким, друзям і колегам.

Агентство Телевидения Новости