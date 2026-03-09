Після завершення рятувальної операції зниклими безвісти залишаються ще чотири людини

У Харкові, в будинку, куди в суботу влучила російська ракета, завершено пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Роботи тривали понад дві доби. Рятувальники метр за метром розбирали важкі бетонні конструкції. Всього було вивезено понад 2400 кубометрів будматеріалів. Це був цілеспрямований удар», – зазначають рятувальники.

За даними ДСНС, загинули 10 людей, серед них дві дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває.

Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини.

«Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати й після завершення рятувальної операції – відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини», – кажуть у ДСНС.

Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців.

Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Психологи надали допомогу десяткам людей.

Агентство Телевидения Новости