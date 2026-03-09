У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у зруйнованому ракетою будинку

Завершено розбір завалів у п’ятиповерхівці Харкова, зруйнованій у ніч на суботу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На місці ворожого удару, який стався у ніч на суботу, завершено аварійно-рятувальні роботи», – написав Терехов у Телеграм.

За його словами, знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що на дану хвилину 11 загиблих.

«Точніше можна буде сказати після проведення експертиз», – додав мер.

Агентство Телевидения Новости