Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:49
Просмотров: 74

Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині

Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині

Нацгвардійці показали, як на Південно-Слобожанському напрямку знищують живу силу ворога.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

«У першому епізоді – вдале полювання дрона: виявлено та уражено бліндаж окупантів, перший контакт був не критичним, але далі по цих координатах успішно відстрілялися артилеристи й знімати там більше нема чого», – йдеться у повідомленні.

У другому епізоді – дистанційне мінування шляхів в тилу ворога.

У третьому епізоді військові показали ураження скидами з дронів за визначеними координатами.

«В крайньому епізоді можна спостерігати, як після нічного бомбардування «Скіфів», останній зі «скрєпних» бігунів протримався аж до ранку, а коли вибився з сил, то спробував вдати з себе камінь. Але Слобожанські «Скіфи» підходять до своєї справи відповідально та з увагою до кожного нелегала на наших землях», – наголошують нацгвардійці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 