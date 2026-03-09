Другое
На Харківщині вшанували пам’ять Тараса Шевченка

9 березня Україна відзначає день народження Тараса Григоровича Шевченка — поета, письменника, художника і борця за свободу. На Балаклійщині вшанували його пам’ять покладанням квітів.

Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

«З нагоди річниці в громаді відбулися пам’ятні заходи. На знак глибокої пошани поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, а пам’ять Кобзаря та всіх, хто віддав життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання», – зазначив Карабанов.

Ім’я Великого Кобзаря стало духовним символом української нації, уособленням незламності, гідності та любові до рідної землі.

