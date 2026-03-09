Другое
Сегодня 13:52
Просмотров: 21

Їздив під наркотиками та ігнорував заборону суду: харків’янину оголосили підозру

У Харкові слідчі повідомили про підозру 37-річному чоловіку у невиконанні судового рішення про заборону керування автомобілем. Раніше його затримали за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Співробітники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 викрили 37-річного чоловіка у стані наркотичного сп’яніння за кермом транспортного засобу. Правоохоронці склали щодо порушника протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП, який скерували до суду.

Суд наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 тисяча гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

Фігурант неодноразово ігнорував рішення суду, не сплачував штрафи та продовжував керувати автомобілем.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

