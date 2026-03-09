Другое
09.03.2026 17:19
Просмотров: 74

На Харківщині окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в бік Лиману

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 березня. Триває 1475 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 47.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували позиції українських оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

