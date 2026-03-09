20 кілометрів пішки: поліція дроном вивела з Куп’янська шістьох цивільних

Спецпризначенці поліції Харківщини за допомогою аеророзвідки евакуювали цивільних із міста Куп’янськ. Людям довелося пройти понад 20 кілометрів пішки через небезпечну територію під контролем дронів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До командного пункту Полку поліції особливого призначення звернулися представники 425-ї бригади з проханням допомогти евакуювати цивільних із небезпечної території.

До операції залучили пілотів аеророзвідки ППОП та сили стрілецького батальйону. За допомогою дронів спецпризначенці змогли вивести шістьох цивільних до умовно безпечної точки.

Щоб урятуватися, людям довелося долати понад 20 кілометрів пішки за заздалегідь погодженим маршрутом через небезпечну територію. Увесь цей час їхній шлях контролювали оператори БпЛА, які за допомогою світлових вказівників із дрона Mavic показували напрямок руху.

Після виходу до визначеної точки цивільних евакуювали броньованим транспортом до селища Шевченкове, де передали волонтерам для подальшого розміщення та вирішення побутових питань.

У результаті операції вдалося врятувати шістьох людей.

