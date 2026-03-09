Другое
09.03.2026 17:43
На Харківщині прикордонники збили сім російських дронів за добу

У Харківській області мобільна вогнева група прикордонників за добу знищила сім російських безпілотників. Загалом на Харківщині, Сумщині та Донеччині підрозділи ДПСУ ліквідували 75 російських БпЛА.

Про це повідомили в ДПСУ.

Упродовж минулої доби вогневі групи Державної прикордонної служби України на Сумщині, Харківщині та Донеччині знищили загалом 75 ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Харківщині мобільна вогнева група 4 прикордонного загону ліквідувала сім дронів противника – дві «Гербери», дві «Молнії» та три FPV-дрони.

Найбільше БпЛА збили на Сумщині. Прикордонники 5 прикордонного загону знищили 27 безпілотників, серед яких три «шахеди», дві «Гербери», дві «Молнії» та 20 FPV-дронів, з яких шість були керовані за допомогою оптоволокна.

Крім того, бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» ліквідували ще 40 дронів – вісім «Молній» та 32 FPV.

Агентство Телевидения Новости

