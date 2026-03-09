Другое
Перейти к списку новостей
09.03.2026 19:35
Просмотров: 70

Дрони атакували Куп’янський район: пошкоджено зерносховище, техніку та «швидку», загинула жінка

Дрони атакували Куп’янський район: пошкоджено зерносховище, техніку та «швидку», загинула жінка

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Куп’янського району на Харківщині за допомогою безпілотників. Унаслідок одного з ударів у Куп’янську загинула жінка, також пошкоджено інфраструктуру та техніку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

9 березня, близько 4:00, російський БпЛА «Молнія» влучив по території села Млинки Куп’янського району. Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

Близько 16:00 внаслідок атаки на селище Ківшарівка пошкоджено службовий автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Також встановлено, що 7 березня у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив по території житлового будинку: загинула 73-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 