Дрони атакували Куп’янський район: пошкоджено зерносховище, техніку та «швидку», загинула жінка

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Куп’янського району на Харківщині за допомогою безпілотників. Унаслідок одного з ударів у Куп’янську загинула жінка, також пошкоджено інфраструктуру та техніку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

9 березня, близько 4:00, російський БпЛА «Молнія» влучив по території села Млинки Куп’янського району. Пошкоджено покрівлю зерносховища та два комбайни.

Близько 16:00 внаслідок атаки на селище Ківшарівка пошкоджено службовий автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Також встановлено, що 7 березня у місті Куп’янськ російський FPV-дрон влучив по території житлового будинку: загинула 73-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

