На дорогах Харківщини поменшало аварій: у лютому кількість ДТП знизилась на 8%, – поліція

У лютому на дорогах Харківської області сталося 282 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 26 – із постраждалими. Загалом кількість аварій у регіоні зменшилась приблизно на 8% у порівнянні з попереднім періодом.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, у лютому внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Харківській області загинули двоє людей, ще 48 дістали травми різного ступеня тяжкості.

Загалом від початку 2026 року в регіоні зареєстровано 587 ДТП, з яких 74 – з постраждалими. У цих аваріях загинули десятеро людей, ще 127 були травмовані.

Аналіз показав, що найчастіше причинами ДТП із постраждалими стають перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами.

Найбільше аварій з постраждалими на дорогах Харківщини протягом звітного періоду траплялося у суботу. Високий рівень таких ДТП також фіксували у понеділок та вівторок. Найчастіше аварії з загиблими або травмованими відбувалися у проміжку з 14:00 до 18:00, а найбільша їх кількість – між 14:00 та 17:00.

Поліцейські також зафіксували зменшення кількості ДТП із постраждалими за участю пішоходів. У таких аваріях загинули двоє пішоходів, ще 12 дістали травми.

За два місяці в області сталося шість ДТП за участю неповнолітніх: одна дитина загинула, ще 11 були травмовані.

Агентство Телевидения Новости