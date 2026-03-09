Другое
Перейти к списку новостей
09.03.2026 22:27
Просмотров: 68

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Харків

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Харків

9 березня росіяни завдали удару по території житлового кварталу в Індустріальному районі Харкова. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ДСНС, у результаті ударі горіли дві автівки, у багатоповерхових житлових будинках вибило вікна. Пожежу ліквідовано.

Як уточнили в Харківській ОВА, 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці.

51-річного чоловіка з вибуховим пораненням госпіталізували.

Триває ліквідація наслідків.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 