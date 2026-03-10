На Харківщині затримали продавця наркотиків

На Харківщині поліцейські повідомили місцевому жителю про підозру у незаконному збуті психотропних речовин.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники Ізюмського РУП задокументували кілька фактів незаконного збуту психотропної речовини.

Встановлено, що в місті Ізюм зловмисник збув поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Речові докази було вилучено та направлено на експертне дослідження. За результатами експертизи встановлено, що вилучена речовина містить у своєму складі небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено.

Надалі поліцейські задокументували ще один факт незаконного збуту цієї ж психотропної речовини.Слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили 32-річному чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

