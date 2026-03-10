Окупанти намагаються створити 20 кілометрову «буферну зону» вздовж кордону на Сумщині та Харківщині

Командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий розповів УП, що російські загарбники хочуть створити 20 кілометрову «буферну зону» вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, тому захоплюють прикордонні села.

Про це повідомляє Українська правда.

За словами Драпатого, росіяни «відкушують» усе нові й нові прикордонні села на Сумщині – зокрема в тих місцях, де навіть не проходить фронт. Мовою військових – це «тактичні відволікаючі дії» або застосування тактики тисячі порізів. Після таких дій противника не слідує заїзд на важкій техніці, активні штурмові дії тощо.

«Не можна сказати, що це «другорядний фронт» або «фронт для відтягування наших сил», просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання «Сєвєр», яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, «зона впливу», – пояснив Драпатий.

Він додав, що наразі є 12 ділянок, «на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю».

Йдеться, зокрема, про Краснопільський, Великописарівський, Золочівський напрямки, уточнив командувач.

