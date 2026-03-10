СБУ затримала агітатора, який поширював у соцмережах Харкова прокремлівську пропаганду

Служба безпеки викрила жителя Харківщини, який у соцмережах поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував російську агресію проти України. Йому повідомили про підозру, агітатору загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затриманий – 42-річний уродженець Куп’янщини, який діяв у популярному месенджері під псевдонімом радянського письменника-українофоба.

Як встановило розслідування, зловмисник був прихильником відомих кремлівських пропагандистів, які ведуть власні канали, де розповсюджують проросійські наративи та дискредитують українців у цілому.

За наявними даними, підозрюваний розпочав проводити інформдиверсії влітку минулого року. Тоді він висловлював власні деструктивні думки у місцевих чатах та переконував інших учасників обговорень у «мирних» намірах держави-агресора.

Крім того, інтернет-агітатор стверджував, що російська армія є союзником народу України, проти якої не слід чинити опір. Також він переконував у начебто існуванні українського цивільного руху, який таємно працює, аби чинити супротив проукраїнськи налаштованим громадянам.

У своїх дописах зловмисник називав Україну «концтабором», а окупантів – «визвольною силою». Під час обшуків вдома у пропагандиста вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно). Зловмиснику загрожує вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

