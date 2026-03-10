Жителя Харківщини затримали за жорстоке побиття знайомого

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 7 березня в одному з населених пунктів Балаклійської громади між двома знайомими стався конфлікт.

Того ж вечора 37-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститися опоненту.

За версією слідства, він кілька разів ударив 41-річного чоловіка по голові та тілу. Після побиття постраждалого у тяжкому стані доставили до медичного закладу.

Поліцейські Балаклійщини затримали підозрюваного. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости