На Харківщині почали відновлення доріг: на окремих ділянках ямковий ремонт визнали недоцільним

У Харківській області розпочали дорожні роботи з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. Наразі на основних трасах державного значення працюють 13 бригад підрядних організацій.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Почати використання гарячих асфальтобетонних сумішей дорожники змогли завдяки підвищенню температури повітря у першій декаді березня. Такі матеріали вважаються найбільш ефективними та довговічними для ямкового ремонту.

Найбільшу увагу приділяють ділянкам із найбільшим транспортним навантаженням і важливим логістичним значенням.

Зокрема, чотири ремонтні бригади працюють на трасах у напрямку Києва. Роботи також ведуться на Дніпропетровському напрямку, відомому як «бетонка», на Зміївському напрямку в районі селища Безлюдівка, а також на дорозі Р-78 поблизу Балаклії.

Окремо дорожники відновлюють покриття на маршруті Лозова – Близнюки – Барвінкове, який має важливе військово-логістичне значення. На цій ділянці одночасно працюють три бригади.

На тих ділянках, де фахівці визначили недоцільність ямкового ремонту, розпочато підготовчі заходи до суцільного ремонту. Сьогодні на окремих відрізках уже виконують фрезерування – зрізання зношеного дорожнього покриття для подальшого влаштування нового шару асфальтобетону – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом планується збільшити кількість ремонтних бригад і техніки, що, за даними Служби відновлення, дозволить розпочати ремонт дороги в районі Жихоря.

