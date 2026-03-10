Посадовиця з Безлюдівки здорожила паливо для шкіл на 115%

Поліцейські Харківської області повідомили про підозру посадовиці органів місцевого самоврядування у службовій недбалості. За даними слідства, через укладення додаткових угод до договору на закупівлю пелетів громаді завдано збитків на понад 191 тисячу гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У січні 2024 року відділ освіти Безлюдівської селищної ради уклав із підприємцем договір на закупівлю твердого палива – пелетів. Первинна вартість угоди становила 1 741 500 гривень.

Згодом сторони підписали додаткові угоди, якими без належного обґрунтування збільшили ціну палива на 115% від початково визначеної.

За даними слідства, начальниця відділу освіти неналежно виконала службові обов’язки під час укладення договору на постачання пелетів. Унаслідок цього територіальній громаді було завдано істотної шкоди на суму 191 712 гривень.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури повідомили 55-річній начальниці відділу освіти про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

